Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91) profitiert - wen wundert es - wenn der Bitcoin steigt. Und die letzten Monate standen ganz klar für eine - von einigen bezweifelte - neue Kursrally beim Bitcoin und den anderen Crypto's. Und so zieht man heute eine Zwischenbilanz per Ende Oktober, die ein klares Spiegelbild der Bitcoinerholung ist. Neben der vorzeitigen Erreichung der Neukundenziele und der Überschreitung der Marke von EUR 60 Mio. beim Eigenbestand an Kryptowerten, gibt die Bitcoin Group nun auch einen vorläufigen Überblick über die Umsatzentwicklung der ersten zehn Monate im Geschäftsjahr ...

