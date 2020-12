The following instruments on XETRA do have their first trading 11.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.12.2020Aktien1 SE0010599704 Atvexa AB2 AU0000114977 Booktopia Group Ltd.3 SE0015195771 Fasadgruppen Group AB4 GB00BN2CJ299 HeiQ PLC5 SE0007413455 Alzinova AB6 SE0006504353 Newton Nordic AB7 AU000000PTL8 Pental Ltd.8 SE0009947740 Promore Pharma AB9 AU000000PTB9 PTB Group Ltd.10 SE0010520106 Enad Global 7 AB11 AU000000CAI2 Calidus Resources Ltd.12 CA25821T1003 Dore Copper Mining Corp.13 US12468P1049 C3.ai Inc.14 US16951T1198 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.15 US90011Q1004 Turk Telekomunikasyon AS16 BMG5479L1072 Lexington Gold Ltd.17 CA89785F2098 True Leaf Brands Inc.18 CA59047T2065 Meryllion Resources Corp.19 CA09352R1055 Blende Silver Corp.20 CA90348V3011 Ucore Rare Metals Inc.21 DE000A3H2184 Epigenomics AG22 ES06784309D9 Telefónica S.A. BZRAnleihen/ETF1 USU02413AE95 American Airlines Inc.2 XS2271332285 SBB Treasury Oyj3 US91282CBA80 America, United States of...4 DE000DD5AUE0 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 DE000DD5AUD2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 XS2273810510 Aroundtown SA7 US05964TAQ22 Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch]8 US13607GRS56 Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]9 US808513BF16 Charles Schwab Corp.10 US808513BG98 Charles Schwab Corp.11 US808513BJ38 Charles Schwab Corp.12 USG5002FAU06 Jaguar Land Rover Automotive PLC13 USL5800PAB87 JSL Europe S.A.14 BE0002751320 La Lorraine Bakery Group N.V.15 AU3FN0057709 Macquarie Bank Ltd.16 PTRAMBOM0010 Madeira, Região Autónoma17 USU04167AB50 Nordstrom Inc.18 XS2272845798 VZ Vendor Financing II B.V.19 XS2265369491 Burgan Bank K.P.S.C.20 US12503MAC29 Cboe Global Markets Inc.21 IE00BNC1F287 iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF