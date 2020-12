BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) hat bereits vier Zulassungen: Die erste in Großbritannien, wo bereits erste Impfungen durchgeführt werden. Die zweite in Bahrain, eher von untergeordneter Bedeutung und wenig später in Kanada und Saudi Arabien. Wichtiger gerade auch für den wirtschaftlichen Erfolg: Gestern gab das "Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee" in öffentlicher Sitzung endgültig den Weg für die US-Zulassung frei. Jetzt sollte die FDA zeitnah - möglicherwiese bereits heute die Notfallzulassung durchwinken. In einem Notfallverfahren wäre so der Weg frei, kurzfristig ...

