Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Die britischen Banken dürfen in bestimmten Grenzen wieder Dividenden auszahlen und Aktien zurückkaufen. Das teilte die Regulierungsbehörde Prudential Regulation Authority (PRA) mit. Sie hatte zu Beginn der Pandemie die Auszahlung von Dividenden und Aktienrückkäufe untersagt, damit die Institute ihr Geld in der Krise zusammenhalten.

Die Ausweitung der im März verhängten außergewöhnlichen Maßnahmen sei nicht notwendig, so die PRA. Die Boards der großen Institute könnten die Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe wieder aufnehmen, wenn sie sich dafür entscheiden.

Allerdings forderte die PRA die Banken auf, sich an temporäre Richtlinien zu halten. Diese sehen vor, dass die Ausschüttungen der großen britischen Banken für dieses Jahr 20 Basispunkte der risikogewichteten Aktiva per Ende 2020 oder 25 Prozent der kumulierten Gewinne der Jahre 2019 und 2020 nach Abzug vorheriger Ausschüttungen in dem Zeitraum nicht überschreiten.

Die PRA mahnte angesichts der hohen Unsicherheit und der Rolle der Institute bei der Unterstützung von Haushalten und Unternehmen zur Umsicht bei den Ausschüttungen. Auch bei den Boni für das Topmanagement sollten die Banken Umsicht walten lassen.

Im Laufe des kommenden Jahres will die Behörde zum Standard-Regime bei den Ausschüttungen an die Aktionäre zurückkehren.

