In iPhones und iPads setzt Apple schon seit Jahren auf eigene Prozessoren und auch bei Macs und MacBooks soll bis 2022 auf Chips der Marke Eigenbau umgestellt werden. Das Konzept scheint sich zu bewähren, denn der Tech-Riese hat angekündigt, in Zukunft noch stärker auf selbstentwickelte Hardware-Komponenten zu setzen. Das kommt nicht überall gut an. "Wir haben in diesem Jahr begonnen, unser erstes Mobilfunk-Internetmodem zu entwickeln, das uns einen weiteren strategischen Wandel erlaubt", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...