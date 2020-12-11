Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 11.12.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 646 internationalen Medien
Gesetzlicher Schutz und reißender Absatz!? Neues Allzeithoch auf diese Meldung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12C1F ISIN: CA23568R1064 Ticker-Symbol: 8OLN 
Frankfurt
11.12.20
08:02 Uhr
0,037 Euro
+0,010
+34,55 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DAMARA GOLD CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DAMARA GOLD CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DAMARA GOLD
DAMARA GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DAMARA GOLD CORP0,037+34,55 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.