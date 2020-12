11. Dezember 2020, Vancouver, BC - - Modern Meat Inc. (CSE: MEAT) ("Modern Meat" oder das "Unternehmen"), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten, freut sich, rechtzeitig zur Weihnachtszeit die Einführung seines ersten Feiertags-Bündelangebots anzukündigen. Dieses Feiertagsset enthält einen 100 % pflanzlichen Modern Meat-Feiertagsbraten begleitet von einer schmackhaften veganen Soße und einem Apfeldessert (Crumble) - so lecker, dass man auch zu einem Nachschlag nicht nein sagt. Modern Meat ist erfreut, mitzuteilen, dass der Modern Meat-Feiertagsbraten im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten glutenfrei ist, was für viele Verbraucher, die an Zöliakie leiden oder andere diätetische Einschränkungen befolgen, äußerst attraktiv sein dürfte. Die Lieferung des Feiertagssets im Großraum Vancouver ist kostenfrei und das Unternehmen bietet die erweiterte Lieferung nach Whistler, Vancouver Island und Kelowna für eine zusätzliche Gebühr von 20 Dollar an.

"Wir freuen uns sehr über die Einführung dieses limitierten 100 % pflanzlichen, glutenfreien, saisonalen Modern Meat-Bratens in diesem Jahr. Der ‚Braten' ist seit langem eine feste Feiertagstradition und unser kulinarisches Team ist der Ansicht, dass auf dem Markt eine einzigartige gesunde, vegane und glutenfreie Alternative fehlt. Wir wollen diese Lücke füllen und haben diese Gelegenheit für unser Unternehmen genutzt, einen Soft-Launch unseres Modern Meat-Bratens auf den Weg zu bringen in der Hoffnung, auf diesem Pilotprogramm aufbauen zu können", erklärt Tara Haddad, Gründerin und Chief Executive Officer des Unternehmens.

"Unser Team sieht sich ständig vor die Herausforderung gestellt, innovative saisonale Angebote zu entwickeln. Wir erhalten damit einen großartigen Einblick in den Feiertagsmarkt und die Akzeptanz möglicher zukünftiger Angebotsideen in diesem Bereich. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um unser internes umweltverträgliches Versand- und Logistikprogramm (Green Routing) zu verfeinern, während sich das Unternehmen aggressiv darum bemüht, unserer Reichweite zu vergrößern und andere Einnahmequellen außerhalb unseres aktuellen Modells zu erschließen", meint Chris Parkinson, Brand and Relationship Manager des Unternehmens.

Über Modern Meat

Modern Meat ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Fleischersatzprodukten auf pflanzlicher Basis anbietet. Modern Meat hat erkannt, wie wichtig es ist, die Konsumenten mit nährstoffreichen und nachhaltigen Fleischalternativen zu versorgen, ohne dabei auf den Geschmack verzichten zu müssen. Wir wählen ganz bewusst Inhaltsstoffe aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden. Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür ausschließlich 100 % natürliche, pflanzliche Inhaltsstoffe zu verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tanya Todd

Director, Corporate Communications

mailto:info@themodernmeat.com

604-395-0974

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: das Geschäft und die Aussichten von Modern Meat; zukünftige Umsätze; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das zukünftige Wachstum des alternativen Fleischsektors und den Marktanteil von Modern Meat; das Umsatzwachstum von Modern Meat; Versand- und Logistikpläne; neue Einnahmequellen; sowie das Geschäft, die Abläufe, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54641



