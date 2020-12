Die paragon GmbH & Co. KGaA macht Nägel mit Köpfen in puncto Voltabox-Verkauf: So hat der Delbrücker Automobilelektroniker mit Schweizer Investoren eine Absichtserklärung im Hinblick auf den Abschluss eines Kaufvertrages für ein erstes Aktienpaket im Umfang von 18% des Grundkapitals der Finanzbeteiligung Voltabox AG abgeschlossen. Vorbehaltlich der Durchführung einer vertiefenden Due Diligence soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...