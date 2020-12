St. Gallen (ots) - Mit Parco Lago wird in Locarno derzeit eine Wohnsiedlung gebaut, die aus vier Einheiten besteht. Deren Balkone sind mit dem Ganzglasgeländersystem Litefront ausgestattet, das freie Sicht auf den nur wenige Schritte entfernten Lago Maggiore gewährt. Debrunner Acifer hat für das Projekt rund 2800 m der bewährten Unterkonstruktion geliefert - als Spezialanfertigung und mit Direktlieferung auf Abruf.In Locarno entsteht zurzeit die Wohnsiedlung Parco Lago mit vier Gebäuden. Alle Balkone haben ein Glasgeländer. Die Unterkonstruktion Litefront hält das Balkonglas und dient gleichzeitig als Absturzsicherung. Für Parco Lago hat Debrunner Acifer 2800 m Ganzglasgeländersystem Litefront geliefert, was knapp der Seilbahnstrecke Davos Platz-Jakobshorn entspricht. "Wir arbeiten seit Jahren mit Litefront und haben gute Erfahrungen mit dem durchdachten Produkt gemacht", sagt Roger Bürgin, Mitinhaber und Mitglied der Geschäftsleitung der WB Bürgin AG, die das Ganzglasgeländersystem in Locarno verbaut hat.Flexible Logistik und ProduktionUm den Auftrag optimal abzuwickeln, erarbeitete die Debrunner Acifer AG zusammen mit der WB Bürgin AG aussergewöhnliche, aber ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösungen: zwei spezielle Profillängen, Grossverpackungen für Kleinmaterial, Produktion auf Abruf und Direktlieferungen von der Produzentin zur Baustelle. Dadurch liessen sich im Vergleich zum standardisierten Vorgehen Kosten, Lagerkapazitäten sowie Abfall sparen und der Logistikaufwand blieb überschaubar.Spezialanfertigungen: Profile und VerglasungsgummiDie zwei speziellen Profillängen wurden nach komplexen Berechnungen definiert. Sie mussten für jedes Geschoss passen, auch für die Maisonette-Etagen, die etwas zurückversetzt waren und daher weniger Profile benötigten als die restlichen Geschosse. Zusammen mit der Standardprofillänge von 6 m konnte Debrunner Acifer jedes Geschoss der Wohnsiedlung bedienen und dabei den Profilverschnitt auf ein Minimum reduzieren. Beim Verglasungsgummi liess der Handelspartner für Bau, Industrie und Gewerbe statt der üblichen 12-m-Rollen für dieses Projekt 120-m-Rollen produzieren. Die anforderungsorientierte, gezielte Produktion der Profile und der Verglasungsgummis sowie überlegte Verpackungseinheiten für alle Bauteile des Ganzglasgeländersystems Litefront reduzierten insgesamt den Zeitaufwand, senkten die Kosten und schonten die Umwelt.Direktlieferungen auf AbrufDirektlieferungen zur Baustelle beschleunigten den Lieferprozess, senkten den Logistikaufwand zusätzlich und sparten ebenfalls Verpackungsmaterial. Sämtliches Material des Ganzglasgeländersystems Litefront wurde zudem auf Abruf produziert und in Geschosseinheiten geliefert. Der Verzicht auf Standardlösungen bei einzelnen Litefront Bauteilen und die überlegte Logistik ermöglichten den speditiven Einbau des Ganzglasgeländersystems in Locarno. "Zwischenlagerungen verursachen Kosten und unnötigen Mehraufwand. Debrunner Acifer hat die Direktlieferungen unterstützt, was viele Prozesse vereinfacht hat", sagt Roger Bürgin. Voraussichtlich Ende Dezember 2020 werden alle Bauarbeiten an den vier Gebäuden der Wohnsiedlung Parco Lago abgeschlossen sein.Weitere Infos: www.d-a.ch/parco-lago (http://www.d-a.ch/parco-lago)Debrunner Acifer AGDie Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" am Markt tätig. Mit dem Bereich "Stahl & Metalle" bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich "Technische Produkte" deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.www.d-a.ch (http://www.d-a.ch)Pressekontakt:Debrunner Acifer Management AGArmin LutzLeiter Marketing & KommunikationHInterlauben 89004 St. Gallen058 235 01 01alutz@dkm.chwww.d-a.chOriginal-Content von: Debrunner Acifer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053189/100861662