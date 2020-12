Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute einen Blick auf den ersten Handelstag von AIRBNB, wir schauen auf Neuigkeiten aus dem Zulassungsprozess für den Covid- 19 Impfstoff von BIONTECH, wir beleuchten QUALCOMM und einen neuen Großauftrag für AKASOL.

Die Börsen quittieren die gewaltigen Finanzprogramme mit Schulterzucken. Die US Indizes bewegten sich gestern nur unwesentlich. Untern Strich stand bei NASDAQ100 ein kleines Plus von 0,3 %. DOW JONES und S&P500 gaben hingegen ein paar Punkte nach. Die Dynamik ist überschaubar. Der DAX reagiert auf die Vorlage heute früh mit einem Abschlag von einem halben Prozent. Von Jahresendrally ist beim deutschen Börsenbarometer nicht viel zu spüren. Ganz anders bei dem größten IPO des Jahres an der Wall Street.

