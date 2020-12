Es hatte sich bereits in den letzten Handelstagen abgezeichnet, die Dynamik fehlte, um die 200-Euro Marke nachhaltig zu überwinden. So setzte sich bei der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in dieser Börsenwoche die Konsolidierungsphase fort und in der Folge wurde nun auch unsere StopMarke (193,48) ausgelöst und der Trade, welcher am 02.11.20 bei 152,80 Euro eröffnet wurde (blauer Kreis im Chart), ausgestoppt. Es verbleibt ein schöner Gewinn auf ...

