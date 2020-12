Carl Zeiss Meditec: Rückschläge gehören zum einem Corona-Jahr

Das Medizintechnik-Unternehmen Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704) wurde durch die Corona-Pandemie deutlich zurückgeschlagen. Das zeigen die neuesten Geschäftszahlen, die am Freitagmorgen veröffentlicht worden sind. So brach der Umsatz im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019/2020 (per Ende September 2020) auf Jahressicht um knapp neun Prozent auf 1,3 Mrd. Euro ein.

Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent auf 178 Mio. Euro. Die EBIT-Marge sank von 18,1 Prozent auf 13,3 Prozent. Der Gewinn fiel von 161 auf 123 Mio. Euro.

Stabiles Geschäft mit chirurgischen Verbrauchsmaterialien

"Das Geschäftsjahr 2019/20 stand ganz im Zeichen der COVID-19-Pandemie", erklärte Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG. "Oberste Priorität war für uns die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben schnell auf den kurzfristigen Nachfragerückgang reagiert, unsere Produktions- und Lieferfähigkeit gesichert und Kosten angepasst. Zudem trug ein in Summe stabiles Geschäft mit chirurgischen Verbrauchsmaterialien dazu bei, den Rückgang bei Umsatz und Ergebnis zu begrenzen."

