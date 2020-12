Maritime Resources steht vor dem wichtigsten Jahr der Unternehmensgeschichte. Nun kommt erst eine neue Ressource, dann die Machbarkeitsstudie und 2021 soll der Goldminenbau auf dem Hammerdown-Projekt in Neufundland beginnen! CEO Garett Macdonald skizzierte die nächsten Schritte im Video-Webinar!

2021 Minenbau, 2022 Produktionsstart!

Schon 2022 will Maritime Resources (0,13 CAD | CA57035U1021) mit dem Goldabbau auf der historischen Hammerdown-Mine in Neufundland beginnen. CEO Garett Macdonald skizzierte nun im Rahmen eines Video.Webinars die nächsten Schritte. So soll jetzt erst einmal ein Ressourcen-Update kommen. 2021 will man dann eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Nach der in diesem Jahr veröffentlichten Wirtschaftlichkeitsstudie ist der Abbau von durchschnittlich 70.000 Unzen p.a. in den ersten fünf Jahren möglich. Dem steht ein Börsenwert von lediglich 51 Mio. CAD gegenüber, also umgerechnet gerade einmal 33 Mio. Euro. Die Aktie der Kanadier läuft noch völlig unter dem Radar vieler Anleger, obwohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...