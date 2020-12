Mainz (ots) - Mainz, 11. Dezember 2020Woche 51/20Samstag, 12.12.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:4.30 Terra XEine Erde - viele WeltenInseln5.25 Frag den LeschDie Erde hat's schon schwer.(vom 21.11.2011)5.40 Timm Thaler oder das verkaufte Lachen-7.15 Nach dem gleichnamigen Roman von James Krüss(vom 27.12.2018)Sonntag, 13.12.Bitte Zeitkorrekturen beachten:7.15 NesthäkchenNach den gleichnamigen Romanen von Else UryTeil 4(vom 29.12.2016)8.05 NesthäkchenNach den gleichnamigen Romanen von Else UryTeil 5(vom 30.12.2016)8.55 NesthäkchenNach den gleichnamigen Romanen von Else UryTeil 6(vom 30.12.2016)9.45 Reine Fellsache(Furry Vengeance)(Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen.)Woche 52/20Sonntag, 20.12.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:2.15 Shakespeare in Love4.10 FilmgorillasDas Film- und Serienmagazin(ZDF 17.12.2020)Deutschland 20204.20 Ein Goldfisch an der Leine-6.15 (Man's Favorite Sport)Montag, 21.12.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.15 Prinzessin FantaghiròTeil 77.50 Prinzessin FantaghiròTeil 89.25 American Beauty(Weiterer Ablauf ab 11.20 Uhr wie vorgesehen.)Freitag, 25.12.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:5.15 Das Traumschiff - SpezialFilm von Michael Petsch(ZDF 26.12.2019)Kolumbien 20195.50 Die Schwarzwaldklinik-6.35 Alles Theater(von 18.50 Uhr)(Die Sendung "Terra Xpress: Faszination Höhlen und die Geheimnisse der Unterwelt" wurde auf Samstag, 26.12.2020, 4.30 Uhr verschoben.)Woche 53/20Samstag, 26.12.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:3.45 Die SchwarzwaldklinikGewichtsprobleme(von 16.45 Uhr)4.30 Terra XpressFaszination Höhlen und die Geheimnisse der Unterwelt(Text und weitere Angaben s. 25.12.2020)5.00 Despereaux - Der kleine Mäuseheld-6.25 (The Tale of Despereaux)(Die Sendung "Sketch History" entfällt.)Sonntag, 27.12.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.25 Coraline7.55 Patrik Pacard (1)Entscheidung im Fjord8.45 Patrik Pacard (2)Entscheidung im Fjord9.35 Patrik Pacard (3)Entscheidung im Fjord10.30 Anna (1)Ist sie für Beifall noch zu jung?(vom 25.12.2009)(Weiterer Ablauf ab 11.20 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4788446