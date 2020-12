Hamburg (ots) - Seit mehr als zehn Jahren gehört Goodgame Studios im Bereich der Free-to-play-Spieleentwicklung zu den führenden Anbietern der Branche. Ab sofort kann das Unternehmen einen weiteren eindrucksvollen Meilenstein seiner Geschichte hinzufügen: Die Anzahl der registrierten Spieler im Portfolio des Unternehmens hat die magische Zahl von 500 Millionen durchbrochen. Dadurch unterstreicht die Spieleschmiede ihren Anspruch, mit nachhaltigem Wachstum zu den erfolgreichsten Unternehmen der internationalen Branche zu zählen."Eine halbe Milliarde Kunden für unsere Produkte zu begeistern, ist für uns nicht nur ein Meilenstein, sondern auch eine Auszeichnung unserer Strategie. Wir entwickeln langlebige, wettbewerbsfähige Produkte und erweitern diese kontinuierlich mit neuen Inhalten, um uns stetig an die hohe Dynamik des Marktes anzupassen. Wesentliche Erfolgsgaranten hierbei sind das sehr hohe Engagement unserer Mitarbeiter, ihre Liebe zu unseren Produkten und der Industrie sowie die langjährige Treue und Aktivität unserer Nutzer", sagt Oleg Rößger, CEO von Goodgame Studios.Des Weiteren betont Oleg Rößger: "Die intensive und produktive Zusammenarbeit innerhalb der Stillfront-Familie bietet uns neue Chancen, in einem umkämpften Umfeld innovative, leistungsfähige Produkte zu entwickeln und weitere Erfolge zu erzielen. Diese Ausgangslage ist besonders erfreulich für uns und wir sind sehr motiviert, unser Portfolio auch in den kommenden Jahren kontinuierlich auszubauen!"Unter allen Spieltiteln von Goodgame Studios kann Goodgame Empire die meisten registrierten Spieler verzeichnen, dicht gefolgt von der mobilen Version des Spiels Empire: Four Kingdoms. Goodgame Big Farm und Big Farm: Mobile Harvest überzeugen ebenfalls viele Millionen Spieler weltweit.Goodgame Studios kann seit seiner Gründung im Jahr 2009 ein kontinuierliches Wachstum sowohl im Sektor der Mobile- und Online-Games als auch in deren Vermarktung vorweisen und sucht auch aktuell nach hochqualifizierten Mitarbeitern in den unterschiedlichsten Fachbereichen: www.goodgamestudios.com/careers/jobs/ (http://www.goodgamestudios.com/careers/jobs/).Pressekontakt:Patrick Abrar, CBOSebastian Grun, Director PRpr@goodgamestudios.comOriginal-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106446/4788434