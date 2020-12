DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILGENERAL ELECTRIC 2023 MTN US36962G6S82 14.12.2020 HZE/EOTGENERAL ELECT. 11/21 MTN US36962G4Y78 14.12.2020 HZE/EOTGENERAL ELECTRIC 2021 GCP6 US369622SM84 14.12.2020 HZE/EOTGENERAL ELECT. 12/22 MTN US36962G6F61 14.12.2020 HZE/EOTGE CAPITAL UK F.13/23 MTN XS0971723233 14.12.2020 HZE/EOTGE CAP.EURO.FUND.15/22MTN XS1169353254 14.12.2020 HZE/EOTGENERAL ELECTRIC 2023 FLR US36966THT25 14.12.2020 HZE/EOTGENERAL ELECTRIC 2023 FLR US36966TJA16 14.12.2020 HZE/EOTGENERAL ELECTRIC 2021 MTN US36962G5J92 14.12.2020 HZE/EOTGE CAP.EURO.FUND. 06/21 XS0273570241 14.12.2020 HZE/EOTGE CAP.EURO.FUND.06/21FLR GCWJ XS0254356057 14.12.2020 HZE/EOTGE CAP.EURO.FUND.13/23MTN GCWK XS0874840845 14.12.2020 HZE/EOT