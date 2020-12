Chesapeake Gold Corp. gab gestern bekannt, dass man am 9. Dezember 2020 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des privaten Bergbautechnologieunternehmens Alderley Gold Corp. aus British Columbia abgeschlossen habe.



Mit der Übernahme von Alderley erhält Chesapeake Zugang zu einer bewährten und innovativen Technologie zur Verarbeitung von Edelmetallen sowie zu bestimmten Rechten an Vermögenswerten und proprietären Datenbanken, wodurch der Weg hin zu einem neuen wachstumsorientierten und innovativen Gold- und Silberproduzenten geebnet wird.



Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Chesapeake 10 Millionen Stammaktien an die Aktionäre von Alderley ausgeben, wodurch die Alderley-Aktionäre auf vollständig verwässerter Basis etwa 14,2% der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens halten werden. Die Alderley-Aktien werden auf einem Treuhandkonto hinterlegt, wobei die Freigabe an Zeit- und Meilensteinbedingungen über einen Zeitraum von 7 Jahren geknüpft ist.



