HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Baywa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 37 Euro angehoben. Mit dem Einstieg der Investoren in das Geschäft mit erneuerbaren Energien sichere der Agrarkonzern die Finanzierung künftigen Wachstums, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Baywa baue die Stromproduktion bis 2028 massiv aus./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005194062

