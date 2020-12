Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der in München ansässige Mobilitätsdienstleister Sixt begibt eine Anleihe (ISIN DE000A3H2UX0/ WKN A3H2UX) mit Fälligkeit zum 09.12.2024, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 300 Millionen Euro. Der Zinssatz sei mit 1,75% festgelegt. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen, erstmalig am 09.12.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Sixt könne die Anleihe vorzeitig kündigen. Bei einem aktuellen Kurs der Anleihe von 101,15% ergebe sich eine Rendite von 1,45%. (News vom 10.12.2020) (11.12.2020/alc/n/a) ...

