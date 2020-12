Wien (www.fondscheck.de) - Die Geschäftsführung besteht künftig aus Heinz Bednar, Vorsitzender der Geschäftsführung, Winfried Buchbauer, Peter Karl und Thomas Kraus, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wolfgang Traindl wird bis Ende Februar 2021 in der Geschäftsführung bleiben und einen reibungslosen Übergang unterstützen. ...

