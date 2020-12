Volkswagen Group Components hat angekündigt, eine DC-Wallbox mit 22 kW auf den Markt bringen zu wollen, die bereits für bidirektionales Laden vorbereitet wird. Aktuell ist im Rahmen einer Pilotphase der Realbetrieb an fünf Werksstandorten gestartet. Mit den dort gesammelten Erfahrungen soll die DC-Wallbox "schnell in Richtung Serie" entwickelt werden. An einem AC-Ladepunkt mit 22 kW können nur wenige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...