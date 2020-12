In der Corona-Krise erlebten viele Händler von Elektronikprodukten einen starken Nachfrageboom, da viele Angestellte, die jetzt im Home-Office arbeiten, einen starken Nachholbedarf hinsichtlich der eigenen Hardware-Ausrüstung haben. Hiervon profitiert auch die rechtlich in der Schweiz ansässige Firma Logitech (ISIN: CH0025751329; WKN: A0J3YT), die ihre operative Hauptzentrale in Newark unweit von New York City unterhält. Zwar sind die Produkte von Logitech vergleichsweise kostspielig im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, dennoch rechnet sich eine Investition für viele Home-Office-Arbeiter in qualitativ hochwertige ergonomische Tastaturen und Computermäuse durchaus, da die Produkte einen besseren Komfort gegenüber den meisten No-Name-Produkten bieten, was insbesondere bei häufiger Anwendung den Preisunterschied mehr als nur kompensiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...