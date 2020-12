Online-Möbel-Boom bei Home24 und Westwing: Welche Aktie ist aussichtsreicher?

Der Möbelverkauf in Deutschland ist im April und Mai um rund ein Viertel eingebrochen, denn auch die Möbelhäuser mussten ihre Pforten im Zuge des Lockdowns schließen. Doch es folgte eine überraschend schnelle Trendwende zum Besseren. Laut Jan Kurth, dem Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, zieht der coronabedingte Rückzug ins Häusliche eine lebhafte Möbelnachfrage nach sich. Deshalb liegt das branchenweite Umsatzminus der deutschen Hersteller nach neun Monaten trotz des zwischenzeitlichen heftigen Einbruchs nur noch bei knapp sieben Prozent (12,4 Mrd. Euro).

Diese Erholung dürfte sich fortsetzen, was insbesondere auf das Internet zurückzuführen ist, denn online sind Möbel gefragter denn je. Viele Menschen vermeiden den Gang in die großen Möbelhäuser und bestellen Möbel bequem vom häuslichen Sofa aus. Und diese Entwicklung dürfte anhalten, denn viele Menschen haben bei ihren ersten Online-Käufen gute Erfahrungen gesammelt und schätzen das dort breitere Angebot, die oft günstigeren Preise sowie Services, wie die häufig kostenlose Lieferung und Abholung bei nicht gefallen oder den Aufbau der Möbel bei Lieferung. Auch das Fehlen von Ladenöffnungszeiten und langen Warteschlangen sind klare Pluspunkte für den Online-Handel.

Corona-Profiteur home24

Deshalb dürfte sich der Trend hin zum Online-Möbelkauf auch in den nächsten Jahren fortsetzen, und Anleger können hiervon mit den passenden Aktien profitieren. Ein aussichtsreicher Kandidat hierfür ist home24 (WKN: A14KEB / ISIN: DE000A14KEB5). Das start-up, das 2009 von Philipp Kreibohm und Felix Jahn unter dem damaligen Namen FP Commerce gegründet wurde, ist ein in Berlin ansässiger Online-Versandhändler für Möbel, Gartenmöbel und Wohnaccessoires. Das Produktangebot umfasst hier über 100.000 Artikel von mehr als 500 Herstellern aus über 30 Ländern. Dabei verzeichnet die E-Commerce-Plattform aktuell knapp 1,8 Millionen aktive Kunden.

Börsengang von Mobly

Zum Produktangebot gehört auch ein wachsendes Eigenmarken-Sortiment, also Produkte, die von home24 eigens konzipiert und entwickelt werden (u.a. Studio Copenhagen, ARS Natura, Maison Belfort, frederiks Modern Living). Mit seinen rund 1.500 Mitarbeitern ist home24 in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und Brasilien aktiv. Im letztgenannten Land strebt home24 im kommenden Jahr den Börsengang der brasilianischen Tochter Mobly S.A. an. Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang sollen zur Stärkung der Wachstumsstrategie des brasilianischen Geschäfts beitragen.

Kräftiger Umsatzanstieg

home24 konnte den Umsatz in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern und blieb auch im laufenden Jahr auf Wachstumskurs. So verbesserte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 29 Prozent auf rund 340 Mio. Euro. Der Nettoverlust wurde auf Jahressicht von minus 61 Mio. Euro auf minus zwölf Mio. Euro stark zurückgefahren. Der Vorstand erklärte die positive Entwicklung mit einer Profitabilitätsverbesserung. Ein entscheidender Faktor dafür waren home24 zufolge die in den vergangenen Quartalen getätigten Plattform-Investitionen.

