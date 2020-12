Immobilienpreise steigen auf dem Land mit 8,9 Prozent am stärksten, immer weniger wollen Eigenheim in Großstadt erwerben Die Immobilienpreise in dichter besiedelten ländlichen Kreisen stiegen im zweiten Quartal des Corona-Krisenjahres gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,9 Prozent. In deutschen Metropolen stiegen die Preise zwar auch, mit einem Plus von 6,5 Prozent allerdings deutlich geringer. Wie aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...