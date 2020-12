DGAP-Ad-hoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Prognose

MPC Capital AG nimmt Ausblick für 2020 wieder auf



11.12.2020 / 12:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



MPC Capital AG nimmt Ausblick für 2020 wieder auf Hamburg, 11. Dezember 2020 - Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 wieder aufzunehmen und zu aktualisieren. Auf Basis der heute vorgelegten Hochrechnung erwartet der Vorstand nunmehr einen Umsatz und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) jeweils auf Vorjahresniveau. In der ursprünglich im Februar 2020 aufgestellten und am 11. Mai 2020 ausgesetzten Prognose ging der Vorstand noch von einem leicht niedrigeren Umsatzniveau bei einem leicht verbesserten EBT im Vergleich zum Jahr 2019 aus. Hintergrund für das über den ursprünglichen Erwartungen liegende Umsatzniveau sind ein kontinuierliches Wachstum im Shipping-Bereich sowie höhere Transaktionserlöse insbesondere aus dem Bereich Renewable Energies. Dem gegenüber stehen Bewertungsanpassungen durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie einmalige Aufwendungen. Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Heaf of Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com 11.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de