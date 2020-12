Unterföhring (ots) - 11. Dezember 2020. Nachhaltiger Plan für 2021: SAT.1 macht sich im März stark für eine bessere Umwelt. In der ersten "SAT.1 Waldrekord-Woche" dreht sich im TV und auf allen digitalen Kanälen alles rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt. Das Ziel: Gemeinsam mit den Zuschauer*innen möchte der Sender ein Zeichen gegen die Klimakrise setzen und in einer großen Spendenaktion rekordverdächtig viele Bäume pflanzen. Und das so einfach wie möglich: Für einen Euro wird ein Baum gepflanzt.SAT.1-Senderchef Kaspar Pflüger: "Bäume sind das Beste, was wir der Erde und damit auch uns zurückgeben können, um den CO2-Wert zu senken und die Klimakrise einzudämmen. Mit unserer Waldrekord-Woche wollen wir gemeinsam mit unseren Zuschauer*innen einen Teil dazu beitragen und eine große Baumpflanzaktion starten. Das Thema Umwelt rücken wir dafür eine Woche lang mal informativ, mal unterhaltsam in den Fokus unserer Programme - vom Vormittag bis in die Prime Time."SAT.1-Entertainer Luke Mockridge eröffnet die "SAT.1 Waldrekord-Woche" mit der Show "Luke! Die Umwelt und ich" (AT) und zieht am Ende der Woche in einem Umwelt-Spezial von "Luke! Die Schule und ich" die Ökobilanz. Steven Gätjen und Reporterin Janine Steeger erklären in der Reportage "Operation Wald", was unsere Bäume zum Überleben brauchen. Außerdem dreht SAT.1 ein Umwelt-Experiment mit Prominenten, und über den ganzen Tag - ob im "SAT.1-Frühstücksfernsehen", in den Nachmittagsprogrammen, am Vorabend oder in der "akte." - stehen Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Begleitet wird die Waldrekord-Woche auf den Social-Media-Kanälen von SAT.1 sowie von einer umfangreichen Marketing-Kampagne.Luke Mockridge: "Die Zeit ist vorbei, in der nur Wissenschaftler etwas fürs Klima und unsere Welt tun können. Ich bin natürlich kein Biologe, aber ich hatte mal Bio in der Schule und daher weiß ich, dass Bäume CO2 filtern können. Je mehr Bäume es auf der Welt gibt, umso mehr Zeit haben wir, um unseren Problemen hier auf der Erde die Stirn zu bieten. Zusammen mit SAT.1 und den Zuschauern die Welt ein kleines bisschen besser machen? Was kann man dagegen haben?"Kaspar Pflüger: "Ein gesundes Klima liegt uns allen am Herzen. Luke Mockridge setzt sich privat schon lange für Umweltschutz-Projekte ein, und in der Waldrekord-Woche wollen wir gemeinsam zeigen, dass es richtig Spaß machen und ganz einfach sein kann, sich im Alltag für ein besseres Klima zu engagieren."Projektpartner für die Pflanzaktion der "SAT.1 Waldrekord-Woche" ist die Stiftung Plant-for-the-Planet.Die erste "SAT.1 Waldrekord-Woche" läuft im März 2021 in SAT.1.Pressekontakt:Dagmar Brandau / Nadja SchlüterCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07-2185 / -7281email: Dagmar.Brandau@seven.one (mailto:Dagmar.Brandau@seven.one) / Nadja.Schlueter@seven.one (mailto:Nadja.Schlueter@seven.one)Photo Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07-1170email: Kathrin.Baumann@seven.one (mailto:Kathrin.Baumann@seven.one)Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4788656