Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Finanzierungstochter von BP emittiert eine Anleihe (ISIN US10373QBP46/ WKN A2859B) mit Fälligkeit zum 04.06.2051, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz sei mit 2,939% festgelegt. Die Zinszahlungen fänden im halbjährlichen Turnus, erstmalig am 04.06.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Fitch vergebe ein A Rating. BP Capital Markets America könne die Anleihe vorzeitig kündigen. (News vom 10.12.2020) (11.12.2020/alc/n/a) ...

