Britishvolt nennt nun den Standort für seine geplante Batteriezellenfabrik in Großbritannien: Sie wird in Blyth in der Grafschaft Northumberland im Nordosten Englands entstehen. Das kommt überraschend, da zuvor ein Standort in Wales geplant war und bereits festzustehen schien. Britishvolt teilt nun mit, im Sommer 2021 mit dem Bau der Fabrik beginnen und Ende 2023 die Produktion aufnehmen zu wollen. ...

