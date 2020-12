Die Bilanz von TUI für das Geschäftsjahr 2020 ist bitter. Anders kann man es nicht sagen. Angesichts eines Umsatzrückganges um -58 % auf 7,95 Mrd. Euro ist es schon fast ein Wunder, dass der Konzern noch nicht in der Insolvenz ist. Der brachiale Einbruch legt offen, warum die Geschäftsführung die deutsche Bundesregierung zu so umfassenden Hilfs- und Unterstützungsmassnahmen gedrängt hat. Die Börse hatte schon im Vorfeld keine hohen Erwartungen, aber dieser Abschluss war sogar noch schlechter als befürchtet.Für die Aktionäre bleibt ein Verlust von -3,1 Mrd. Euro stehen. Wie tief das Loch ist, aus dem sich TUI wieder herausarbeiten muss, erkennt man, wenn man den Vorjahresgewinn in Höhe von 0,5 Mio. Euro daneben stellt und sich gleichzeitig vor Augen hält, dass neben dem hohen Verlust auch die Netto-Verschuldung des Konzerns von -0,9 Mrd. Euro auf -4,6 Mrd. Euro explodiert ist.

