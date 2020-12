Mainz (ots) -Service für junge Menschen mit Sinneseinschränkungen auf ZDFtivi.de: Ab sofort stehen auf den Kinderseiten der ZDFmediathek drei kurze Erklärvideos zur Verfügung, die Kindern und Jugendlichen die Nutzung verschiedener barrierefreier Features im Web, in der ZDFtivi-App und in HbbTV erläutern. Zu finden sind die Videos auf den Hilfeseiten (https://www.zdf.de/kinder/hilfe/zdftivi-hilfe-website-100.html) sowie den Seiten zu barrierefreien Angeboten (https://www.zdf.de/kinder/barrierefreiheit-zdftivi).Ergänzt wird das barrierefreie Angebot durch die neue "PUR+"-Sendung "Mein Körper spricht - Eric lernt Gebärdensprache" (Sonntag, 19. Dezember 2020, 6.25 Uhr, im ZDF; ab Freitag, 11. Dezember 2020, in der ZDFmediathek). Moderator Eric Mayer trifft in dieser Ausgabe auf eine gehörlose Familie, die in Deutscher Gebärdensprache (DGS) spricht. Die Sendung wird mit Deutscher Gebärdensprache ausgestrahlt.Das barrierefreie ZDF-Angebot für Kinder umfasst derzeit die Audiodeskription der Serie "Löwenzahn" und vieler Filme sowie eine Live-Untertitelung und Gebärdenverdolmetschung der Kindernachrichten "logo!". Außerdem sind etwa 90 Prozent des ZDF-Fernsehprogramms für Kinder und Jugendliche untertitelt. Unter https://zdf.de/kinder/ueber-zdftivi ist ein Überblick der verschiedenen Sendungen mit Hilfsangeboten abrufbar.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/purplusBarrierefreie Angebote für Kinder: https://zdf.de/kinder/barrierefreiheit-zdftiviZDFtivi in der ZDFmediathek: http://zdftivi.de/ https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4788815