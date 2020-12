ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 51 auf 157 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2020 sei für die Flugzeugindustrie ein Jahr zum Vergessen, aber für 2021 gebe es Anzeichen für eine Erholung, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie passte ihre Schätzungen für das zivile Segment in den Jahren 2022 und 2023 nach oben an. Airbus bleibe aber gemeinsam mit dem Zulieferer Safran ihr Branchenfavorit./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 19:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B63H8491

