Bei der Aktie der Shop Apotheke Europe ist es zu einem kräftigen Rebound gekommen. Seit Monatsbeginn ist der Wert bereits über zehn Prozent im Plus. Der drohende harte Lockdown in einigen europäischen Ländern verleiht dem Papier neue Kraft. Kann nun auch noch diese Hürde überwunden werden, ist mit einem satten Gewinn zu rechnen.Vor rund zwei Wochen berichtete DER AKTIONÄR bereits über einen möglichen Rebound an der massiven Unterstützungszone zwischen 117,50 und 123,00 Euro. Kurz darauf testete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...