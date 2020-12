NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Linde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 288 US-Dollar belassen. Die Aktie des Gaseherstellers sei wesentlich günstiger als vergleichbare Titel bewertet, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei wachse Linde beispielsweise etwas schneller als etwa Air Products./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 09:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 10:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

LINDE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de