NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Zurich auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 395 Franken belassen. Die von dem Rückversicherer angekündigte Übernahme des Schaden- und Unfallversicherungsgeschäfts vom US-Konkurrenten Metlife sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zurich habe eine vernünftige Planung, um in den Jahre bis 2022 eine starke Kapitalrendite zu erzielen und gleichzeitig die Anleger mit der Dividende zufriedenzustellen. Die aktuelle Bewertung preise das aber schon ein./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 02:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

