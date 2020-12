Wien (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2020 hatte ebenso wie im Non-Financial Segment einiges an Herausforderungen für den österreichischen Bankensektor bereitgestellt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wie zu erwarten gewesen sei, seien die Risikokosten für die erwarteten Kreditausfälle schlagartig angestiegen. Zum H1 20 hätten diese 54% des Betriebsergebnisses des österreichischen Bankensektors ausgemacht, nachdem die Risikokosten noch zum H1 19 rund 2% ausgemacht hätten. Im Umkehrschluss habe dies die Rentabilität bzw. die Halbjahresergebnisse des Sektors um 75% nach unten gedrückt, auf rund EUR 0,9 Mrd. nach EUR 3,5 Mrd. im H1 19. Die Aktivaqualität (NPLs) sei dennoch auf solidem Niveau verblieben (NPL-Ratio H1 20 2,0%). Dies sei vordergründig der Unterstützungsmaßnahmen zu "verdanken", welche vor allem in Kreditmoratorien gemündet seien. ...

