Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der Aufstockung der PEPP-Ankäufe um 500 Milliarden Euro auf nunmehr 1,85 Billionen Euro bei gleichzeitiger Streckung bis März 2022 sowie zusätzlichen Refinanzierungstendern im kommenden Jahr blieb die EZB im Rahmen der Erwartungen, so die Analysten der Helaba.Ob die Hilfen zusätzliche konjunkturelle Impulse bringen würden, sei fraglich. Zumindest habe die EZB den Leitzins nicht noch tiefer in den Minusbereich gedrückt. Angesichts des absehbaren Inflationssprungs am Jahresanfang hätte dieses Timing nur für Irritationen und zu neuer Verstimmung bei Sparern geführt. Die EZB habe jetzt den Autopiloten aktiviert, der die Liquiditätsversorgung 2021 auf hohem Level halte. Neue Maßnahmen seien nicht zu erwarten. Die Ratsmitglieder würden wissen: Viele Geschenke gebe es eigentlich nicht mehr zum Verteilen. Der italienische Finanzminister dürfte gleichwohl zufrieden sein: Die EU-Hilfsgelder seien bewilligt und die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen notiere erstmals bei nur einem halben Prozent. (11.12.2020/alc/a/a) ...

