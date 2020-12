Seit den Märztiefs bei 77,62 Euro hat sich die Beiersdorf-Aktie wieder sichtlich erholt und stieg infolgedessen an die frühere Unterstützung von grob 102,00 Euro bis Anfang Juli an. Diesen Widerstand konnte der Wert aber nicht überwinden, stattdessen schwankt Beiersdorf seit Sommer in einer sehr breiten Handelsspanne sukzessive abwärts. Dabei hat sich Unterstützung um 88,00 Euro herauskristallisiert. Aktuell bemüht sich der Wert aber an seiner unteren Trendbegrenzung um einen Boden, der traditionell für Swing-Trader gute Möglichkeiten bietet.

Boden noch nicht fertig

Im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung ...

