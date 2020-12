Die schlechte Nachricht zuerst: Platin fällt bei einem Vergleich der Rendite der wichtigsten Edelmetalle mit einem mickrigen Plus von "nur" rund einem Prozent in Euro eher unrühmlich auf, während Gold, Silber und Palladium allesamt mit zweistelligen Renditen überzeugen können. Doch der geringe Zuwachs bei Platin in Euro ist nur ein Teil der Wahrheit - in US-Dollar steht ein Plus von rund neun Prozent zu Buche. Und wer sich Mitte des Jahres für Platin entschieden hat, kann sich über stattliche Zuwachsraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...