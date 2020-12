1. Call-Optionsschein auf HelloFresh (WKN HZ3ZAZ) Neue All-Time-Highs in der HelloFresh-Aktien verführen einige Anleger dazu, die aufgelaufenen Gewinne in dem Call-Optionsschein mitzunehmen. Die HelloFresh-Aktie stieg im frühen Handel bis auf 62,15 Euro. Aktuell notiert sie bei 61,30 Euro. 2. Knock-out-Call auf Gazprom (WKN LS6XP9) Bei den Knock-out-Produkten steigen die Stuttgarter Derivateanleger heute in einen Knock-out-Call auf den russischen Erdgasförderer Gazprom ein. Der Basispreis und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...