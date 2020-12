DJ ABB zahlt wegen Korruptionsfall in Südafrika 104 Mio USD an Eskom

Von Joshua Stein

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Industriekonzern ABB hat seinen Streit mit dem südafrikanischen Versorger Eskom über das Kraftwerk Kusile im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen beigelegt. Im vergangenen Oktober hatte eine Untersuchung Hinweise auf unzulässige Zahlungen von ABB an Eskom und andere Compliance-Probleme ergeben. Die ABB Ltd teilte mit, 104 Millionen US-Dollar an Eskom zu zahlen. Zudem werde eine Untersuchung der Special Investigating Unit in Südafrika abgeschlossen.

Der Großteil der Zahlung ist in den von ABB in den vergangenen 15 Monaten veröffentlichten Finanzberichten enthalten, aber das Unternehmen wird im Zusammenhang mit dem Vergleich eine zusätzliche Belastung des operativen Gewinns vor Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA) in Höhe von 30 Millionen Dollar sowie eine Belastung des Cashflows in Höhe von rund 110 Millionen Dollar verbuchen.

ABB werde weiterhin mit den Behörden in Südafrika, den USA, Deutschland und der Schweiz zusammenarbeiten.

