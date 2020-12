- Luke, kannst du uns mehr über Newcore Gold erzählen bzw. über euren Background? - Kannst du uns mehr über das Projekt in Ghana erzählen? - Wie seid ihr zu diesem großen Landpaket gekommen? - Wie groß ist derzeit eure Ressource? - Welchen durchschnittlichen Goldgehalt hat diese 1,2 Mio. Unzen Ressource? - Normalerweise liegen aber die großen Lagerstätten in tieferen Zonen. Wann wollt ihr nach diesen bohren? - Was wollt ihr langfristig erreichen? Das Projekt selber in Produktion bringen oder das Projekt zu verkaufen? - Was sind für die nächsten 12 Monate die größten Kurstreiber? - Bekommen wir eine neue Ressourcenschätzung am Ende dieses Bohrprogramms? - Wie schaut die Aktionärsstruktur aus? - Wie hoch war der Ausgabepreis der letzten Aktien im November? - Ihr habt derzeit 17 Mio. in Cash, wie hoch ist diese Position ungefähr nach diesem 58.000 Meter Bohrprogramm? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 9. Dezember aufgezeichnet. Kurs auf Ihr Joachim Brunner