Wien (www.fondscheck.de) - Der Indexfondsriese Vanguard hat eine neue Multi-Asset-Dachfondsserie auf den Markt gebracht, so die Experten von "FONDS professionell".Die börsennotierten Indexfonds (ETFs) der sogenannten "Vanguard Life-Strategy"-Serie seien an der Frankfurter Börse notiert worden. Die Fonds würden in hauseigene Aktien- und Renten-ETFs investieren. Damit wolle der Asset Manager Anlegern eine "kostengünstige, breit diversifizierte Palette an Multi-Asset-Portfolios" bieten, heiße es in einer Mitteilung. Die Ziel-ETFs würden Aktien aus Industrie- und Schwellenländern sowie Staats- und Unternehmensanleihen solider Emittenten aus aller Welt abdecken. ...

