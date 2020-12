Wien (www.fondscheck.de) - Hartwig Rosipal (56) wird per Anfang 2021 die Stelle als Leiter Institutional Sales bei der MEAG in München antreten, so die Experten von "FONDS professionell".Rosipal sei mit seinem Team, das zukünftig weiter verstärkt werde, zuständig für den Ausbau des institutionellen Geschäfts der Vermögensmanagementgesellschaft von Munich Re und Ergo, verantworte aber auch den Wholesale-Vertrieb. Rosipal berichte an Geschäftsführer Frank Becker und folge auf Martin Weithofer, der das Unternehmen inzwischen verlassen habe, wie "FONDS professionell ONLINE" auf Nachfrage erfahren habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...