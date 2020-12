Zürich (www.fondscheck.de) - Der Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund wird seinen Anlagefokus auf europäische Familienunternehmen verlagern, so die Credit Suisse AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der in Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund umbenannte Fonds soll das Potenzial dieses attraktiven Marktsegments erschließen. ...

