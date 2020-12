Grafschaft (ots) - Der Süßwarenhersteller HARIBO wird am 13. Dezember 100 Jahre jung.Wer kennt sie nicht? Die bunten Gummibärchen aus der goldumrahmten Tüte, die bei HARIBO Goldbären heißen. Tagtäglich produziert HARIBO davon 160 Millionen Stück. Auf ein Jahr gerechnet und aufrecht aneinandergereiht, ließe sich mit dieser Menge siebenmal die Welt umrunden.Den Grundstein für die heute fast jedem bekannte Kultmarke legte der Firmengründer Hans Riegel im Jahr 1920. Von einer Hinterhof-Waschküche aus entwickelte sich in den vergangenen 100 Jahren ein weltweit florierendes Familienunternehmen, das mittlerweile in dritter Generation von Hans Guido Riegel geführt wird.HARIBO ist heute Weltmarktführer für Fruchtgummi und Lakritz. Rund 7000 Mitarbeiter an 16 Standorten in zehn Ländern produzieren weltweit über 1000 verschiedene Produkte.Hinweis für die Redaktionen:Das beigefügte Videomaterial - mit und ohne Off-Sprecher - steht Redaktionen zur freien Verwendung zur Verfügung. Für die Version ohne Off-Sprecher können Sie gerne den Meldungstext verwenden.Weitere Informationen zu HARIBO und dem Jubiläum, hochauflösendes (Bewegt-)Bildmaterial, eine Klickstrecke zur Unternehmenshistorie sowie spannende Infografiken finden Sie unter: https://100-jahre-haribo.de/presse/Pressekontakt:HARIBO GmbH & Co. KGUnternehmenskommunikationSarah HonsálekTel.: +49(0)2641 300 1776E-Mail: sarah.honsalek@haribo.comKommunikationsagenturLoeschHundLiepold KommunikationMarcel BahrenburgTel.: +49(0)89 720 187 291E-Mail: haribo@lhlk.deOriginal-Content von: HARIBO GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13627/4789075