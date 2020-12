Mainz (ots) - Mainz, den 11. Dezember 2020Woche 51/20Samstag, 12.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 20176.05 Mysterien des MittelaltersDie Verteidiger von MästerbyGroßbritannien 20136.50 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 20177.25 Terra XWelten-SagaDie Schätze AfrikasDeutschland 20208.10 Terra XWelten-SagaDie Schätze IndiensDeutschland 20208.55 Terra XWelten-SagaDie Schätze des OrientsDeutschland 20209.40 Terra XWelten-SagaDie Schätze LateinamerikasDeutschland 202010.25 Geheimnisse des FirmamentsGötter und DämonenUSA 201911.10 Geheimnisse des FirmamentsDas ZentrumUSA 201911.55 Geheimnisse des FirmamentsUnendliche WeitenUSA 201912.40 Terra XAnthropozän - Das Zeitalter des MenschenErdeDeutschland 202013.25 Terra XAnthropozän - Das Zeitalter des MenschenLuftDeutschland 202014.10 Terra XAnthropozän - Das Zeitalter des MenschenWasserDeutschland 202014.55 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Terra XAnthropozän - Das Zeitalter des MenschenWasserDeutschland 202022.25 Geheimnisse des FirmamentsGötter und DämonenUSA 201923.10 Geheimnisse des FirmamentsDas ZentrumUSA 201923.55 Geheimnisse des FirmamentsUnendliche WeitenUSA 20190.40 Terra XWelten-SagaDie Schätze AfrikasDeutschland 20201.25 Terra XWelten-SagaDie Schätze IndiensDeutschland 20202.10 Terra XWelten-SagaDie Schätze des OrientsDeutschland 20202.55 Terra XWelten-SagaDie Schätze LateinamerikasDeutschland 20203.40 Terra XWelten-SagaDie Schätze EuropasDeutschland 20204.25 Terra XWelten-SagaDie Schätze SüdostasiensDeutschland 2020Sonntag, 13.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Im Land der FeuerbergeIsland6.25 Im Land der FeuerbergeZentralamerika7.10 Im Land der FeuerbergeKapverdische Inseln7.55 Im Land der FeuerbergeIndonesien8.35 Goldrausch unter Wasser - Streit um versunkene SchätzeFrankreich 20189.25 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 20179.55 Leschs KosmosWirbelstürme - Monster auf AbwegenDeutschland 201910.25 Leschs KosmosDürre Zeiten: Der Kampf ums WasserDeutschland 202010.55 Leschs KosmosWie viel Grün braucht der Blaue Planet?Deutschland 202011.25 Giganten der UrzeitMega-Hai und RiesenfaultierFrankreich 201812.10 Giganten der UrzeitRiesenschlange und Mega-NashornFrankreich 201812.55 Die Entstehung der ErdeGeburt aus SternenstaubUSA 200913.40 Die Entstehung der ErdeDeath ValleyUSA 200914.25 Die Entstehung der ErdeAmerikas EiszeitUSA 201015.10 Die Entstehung der ErdeYosemite NationalparkUSA 201015.55 Die Entstehung der ErdeTödliche EruptionenUSA 200916.40 Die Entstehung der ErdeDer Vulkan von KrakatauUSA 200917.30 Deutschland in der UrzeitDie Entstehung EuropasDeutschland 201518.10 Deutschland in der UrzeitDie ersten MenschenDeutschland 201518.55 Die Dino-Mumie - Geheimnisvoller Saurierfund BorealopeltaKanada 2020(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen21.40 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAsienDeutschland 201922.25 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetSüdamerikaDeutschland 201923.10 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAustralienDeutschland 201923.50 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetEuropaDeutschland 20190.35 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetNordamerikaDeutschland 20191.20 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAfrikaDeutschland 20192.20 Deutschland in der UrzeitDie Entstehung EuropasDeutschland 20153.05 Deutschland in der UrzeitDie ersten MenschenDeutschland 20153.50 Der Rhein - Strom der GeschichteDeutschland 2016Montag, 14.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.10 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDer MordDeutschland 20207.55 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDer VerratDeutschland 20208.35 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDie AlibisDeutschland 20209.20 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDas UrteilDeutschland 202010.05 Vermisst im Gay Village - Serienmorde in TorontoKanada 201910.45 Angeklagt!Mord oder Totschlag?Deutschland 2020(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen14.20 Tatort Weißes HausDie Lewinsky-AffäreUSA 201815.05 Tatort Weißes HausDer Fall James ComeyUSA 201816.35 ZDF-HistoryTops und Flops im Weißen Haus - Amerikas PräsidentenDeutschland 202017.20 ZDF-HistoryDie Geheimnisse der Kennedy-FrauenDeutschland 201718.05 ZDF-HistoryDie großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschtenDeutschland 2020(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen22.25 Syriens Herrscher - Das Haus AssadArabischer Frühling und BürgerkriegGroßbritannien/Syrien 201923.10 Blackbox Syrien - Der schmutzige KriegDeutschland 20200.40 heute journal1.05 Whitey - Mafiaboss und FBI-InformantUSA 20142.30 Bandenkrieg in HondurasGroßbritannien 20203.15 Millionengeschäft CannabisMarokkos illegaler ExportschlagerGroßbritannien 20194.00 White Boy Rick - Drogendealer für das FBIUSA 2019Woche 51/20Donnerstag, 17.12.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:7.00 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 20187.30 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 20168.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 ZDF-HistoryIm Schatten der Macht - Die Frauen der RegierungschefsDeutschland 20179.00 ZDF-HistoryKinder der Macht. Fluch und Segen berühmter Eltern.Deutschland 2020"ZDF-History: Kinderstars - Im Schatten des frühen Ruhms" um 9.15 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 53/20Montag, 28.12.Bitte neue Beginnzeiten beachten:15.45 Hongkongs Kampf um FreiheitKanada 202016.30 Rote Spitzel - China und die IndustriespionageDeutschland 201917.15 Stadt frisst Mensch - Chinas Kampf um WohnraumDeutschland 201918.00 Chinas dicke Kinder - Die Schattenseite des WirtschaftsboomsFrankreich 201918.45 Chinas einsame SöhneDie skurrilen Folgen der Ein-Kind-PolitikDeutschland 201719.30 China - Der entfesselte RiesePräsident auf LebenszeitGroßbritannien 201920.15 China - Der entfesselte RieseWohlstand statt DemokratieGroßbritannien 2019(weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)Woche 02/21Donnerstag, 14.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:14.15 Brennpunkt DeutschlandFrankfurt, BahnhofsviertelDeutschland 2021"Ruhrpott - Revier im Umbruch: Krise, Start-ups und die Seidenstraße" entfällt15.00 Die Geheimnisse der RussenmafiaGewalt, Geschäft, GefängnisDeutschland 2019(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 15.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:4.45 Brennpunkt DeutschlandHannover, MühlenbergDeutschland 2020"Ruhrpott - Revier im Umbruch: Krise, Start-ups und die Seidenstraße" entfälltWoche 03/21Samstag, 16.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:5.30 Brennpunkt DeutschlandDortmund, NordstadtDeutschland 20206.15 ZDF.reportageGeld oder Gefängnis?Wenn der Gerichtsvollzieher klingeltDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)