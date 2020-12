Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

IT0005108763 Banca Carige S.p.A. 11.12.2020 IT0005428195 Banca Carige S.p.A. 14.12.2020 Tausch 1000:1

GB00BFXZC448 Aston Martin Lagonda Global Hold PLC 11.12.2020 GB00BN7CG237 Aston Martin Lagonda Global Hold PLC 14.12.2020 Tausch 20:1

SE0000789711 BioInvent International AB 11.12.2020 SE0015244520 BioInvent International AB 14.12.2020 Tausch 25:1

US42237K3005 Heat Biologics Inc. 11.12.2020 US42237K4094 Heat Biologics Inc. 14.12.2020 Tausch 7:1

AU000000LCM1 Verbrec Ltd. 11.12.2020 AU0000125577 Verbrec Ltd. 14.12.2020 Tausch 1:1

CA68764K1084 Forza Petroleum Ltd. 11.12.2020 CA34987V1076 Forza Petroleum Ltd. 14.12.2020 Tausch 1:1

CA3680171095 Gatling Exploration Inc. 11.12.2020 CA3680172085 Gatling Exploration Inc. 14.12.2020 Tausch 2:1

CA53116A1075 Liberty One Lithium Corp. 11.12.2020 CA53116A2065 Liberty One Lithium Corp. 14.12.2020 Tausch 10:1

