Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und dessen US-Partner Pfizer steht in den USA kurz vor einer Notfallzulassung. "Gerade eben hat die FDA Pfizer darüber informiert, dass sie auf eine Zulassung hinarbeiten wollen", sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag dem US-Sender ABC. Die US-Arzneimittelbehörde FDA bestätigte diese Angaben per Mitteilung. Auch die Gesundheitsbehörde CDC sei informiert worden, damit die Auslieferung des Impfstoffs dann rasch losgehen könne.Die Notfallzulassung ...

