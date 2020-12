Corona zeigt, wie wichtig das Forschen nach neuen Medikamenten ist. Anders als vor Jahren ist es mittlerweile möglich, innerhalb kurzer Zeit eine Zulassung für einen Impfstoff zu bekommen. Der VIRICA Index umfasst fünf amerikanische Pharma- und Biotechunternehmen, die zum Teil auch an Medikamenten gegen das Coronavirus forschen. An der Börse wird das Potenzial aber noch nicht honoriert.Trotz prall gefüllter Entwicklungspipeline kamen die fünf Aktien im VIRICA Index in den letzten Wochen unter Druck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...