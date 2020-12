Heute ließ sich der Deutsche Aktienindex dann doch mal etwas aus seiner vorweihnachtlichen Ruhe bringen und musste seine Komfortzone im Bereich von 13.300 Punkten verlassen. Denn eines der derzeit bestimmen Themen an der Börse scheint sich auf einmal doch nicht so zu entwickeln wie erhofft. Dass die Verhandlungen in Sachen Brexit zu entgleisen drohen, passt den erfolgsverwöhnten Anlegern nicht in ihr sonst so optimistisches Konzept. Allerdings griffen dann schon fast reflexartig mutige Anleger ungeachtet ...

